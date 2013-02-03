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Кристиан Брокки
№32
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
3 : 2
Лацио
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 64' - 71'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3
Лацио
2
минуты: 64' - 71' / Италия. Серия А, 23 тур
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:00
Лацио
0 : 1
Кьево
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0
Кьево
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 22 тур
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
20:00
Палермо
2 : 2
Лацио
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2
Лацио
2
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Сампдория
0 : 1
Лацио
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
0
Лацио
1
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
22:45
Лацио
1 : 0
Интер
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
1
Интер
0
был в запасе
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:00
Ювентус
0 : 0
Лацио
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
0
Лацио
0
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 13 тур
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Лацио
3 : 2
Рома
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3
Рома
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
Катания
4 : 0
Лацио
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Катания
4
Лацио
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Лацио
1 : 1
Торино
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
1
Торино
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Лацио
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2
Лацио
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
21:45
Лацио
3 : 2
Милан
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
21:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
3
Милан
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур