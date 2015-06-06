Андреа Пирло
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2015 06 июня 2015 сб 21:45
Ювентус
1 : 3
Барселона
06.06.2015 06 июня 2015 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, Финал
Ювентус
1
Барселона
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, Финал
13.05.2015 13 мая 2015 ср 21:45
Реал
1 : 1
Ювентус
13.05.2015 13 мая 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 79'
Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
Реал
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 79' / Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
05.05.2015 05 мая 2015 вт 21:45
Ювентус
2 : 1
Реал
05.05.2015 05 мая 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
Ювентус
2
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
22.04.2015 22 апр. 2015 ср 21:45
Монако
0 : 0
Ювентус
22.04.2015 22 апр. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
Монако
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
14.04.2015 14 апр. 2015 вт 21:45
Ювентус
1 : 0
Монако
14.04.2015 14 апр. 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 74'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
Ювентус
1
Монако
0
минуты: 1' - 74' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
24.02.2015 24 февр. 2015 вт 22:45
Ювентус
2 : 1
Боруссия
24.02.2015 24 февр. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 37'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Ювентус
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 37' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала