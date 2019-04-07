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Коронавирус
Даниэле Бонера
№23
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
21:45
Бетис
2 : 1
Вильярреал
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:30
Сельта
3 : 2
Вильярреал
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
3
Вильярреал
2
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
20:30
Вильярреал
3 : 0
Севилья
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 24'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
3
Севилья
0
минуты: 1' - 24' / Испания. Примера, 24 тур
08.02.2019
08 февр. 2019
пт
23:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
08.02.2019
08 февр. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
14:00
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:45
Валенсия
3 : 0
Вильярреал
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
3
Вильярреал
0
был в запасе
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 0
Вильярреал
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
0
Вильярреал
0
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1
Атлетико
1
был в запасе