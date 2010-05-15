Джузеппе Фавалли
№19
Защитник
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Команда
Возраст
49
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:45
Милан
3 : 0
Ювентус
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3
Ювентус
0
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 38 тур
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
Дженоа
1 : 0
Милан
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2010 01 мая 2010 сб 21:45
Милан
1 : 0
Фиорентина
90'
90'
90'
01.05.2010 01 мая 2010 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
Милан
2 : 2
Катания
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
2
Катания
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 33 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 21:45
Милан
1 : 1
Лацио
28.03.2010 28 марта 2010 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
Парма
1 : 0
Милан
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
Милан
1 : 1
Наполи
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
14.03.2010 14 марта 2010 вс 22:45
Милан
1 : 0
Кьево
14.03.2010 14 марта 2010 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
06.03.2010 06 марта 2010 сб 22:45
Рома
0 : 0
Милан
06.03.2010 06 марта 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
0
Милан
0
был в запасе
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Милан
3 : 1
Аталанта
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
3
Аталанта
1
был в запасе
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 22:45
Бари
0 : 2
Милан
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Бари
0
Милан
2
был в запасе
12.02.2010 12 февр. 2010 пт 22:45
Милан
3 : 2
Удинезе
12.02.2010 12 февр. 2010 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:00
Милан
1 : 1
Ливорно
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1
Ливорно
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 22:45
Интер
2 : 0
Милан
28'
28'
28'
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Милан
4 : 0
Сиена
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
4
Сиена
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 22:45
Ювентус
0 : 3
Милан
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
0
Милан
3
был в запасе
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 22:45
Милан
5 : 2
Дженоа
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
5
Дженоа
2
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:00
Милан
0 : 2
Палермо
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
0
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 20:00
Милан
3 : 0
Сампдория
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3
Сампдория
0
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 22:45
Катания
0 : 2
Милан
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
0
Милан
2
был в запасе