Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Марек Янкуловски
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
44
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.03.2011
19 марта 2011
сб
22:45
Палермо
1 : 0
Милан
19.03.2011
19 марта 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 18'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1
Милан
0
минуты: 1' - 18' / Италия. Серия А, 30 тур
05.03.2011
05 марта 2011
сб
22:45
Ювентус
0 : 1
Милан
05.03.2011
05 марта 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
28.02.2011
28 февр. 2011
пн
22:45
Милан
3 : 0
Наполи
28.02.2011
28 февр. 2011
пн
22:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Наполи
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 27 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
20:00
Милан
4 : 0
Парма
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
4
Парма
0
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Милан
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
1
Милан
1
был в запасе
01.02.2011
01 февр. 2011
вт
22:45
Милан
0 : 0
Лацио
01.02.2011
01 февр. 2011
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Лацио
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
22:45
Катания
0 : 2
Милан
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
22:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
0
Милан
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:00
Сампдория
1 : 1
Милан
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
1
Милан
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
22:45
Милан
1 : 0
Фиорентина
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1
Фиорентина
0
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Милан
3 : 1
Палермо
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
3
Палермо
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Бари
2 : 3
Милан
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Бари
2
Милан
3
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
Чезена
2 : 0
Милан
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
2
Милан
0
был в запасе