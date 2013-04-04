Вильям Галлас
№36
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.04.2013 04 апр. 2013 чт 22:05
Тоттенхэм
2 : 2
Базель
29'
29'
29'
04.04.2013 04 апр. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Тоттенхэм
2
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
14.03.2013 14 марта 2013 чт 21:00
Интер
4 : 1
Тоттенхэм
75'
75'
75'
14.03.2013 14 марта 2013 чт 21:00
75'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Интер
4
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
07.03.2013 07 марта 2013 чт 23:05
Тоттенхэм
3 : 0
Интер
07.03.2013 07 марта 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Тоттенхэм
3
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
Лион
1 : 1
Тоттенхэм
65'
65'
65'
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лион
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Лион
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Тоттенхэм
2
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала