Эдуардо (Эдуардо Да Силва)
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Легия
Возраст
38
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
Дюделанж
2 : 2
Легия
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Дюделанж
2
Легия
2
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 22:00
Легия
1 : 2
Дюделанж
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Легия
1
Дюделанж
2
был в запасе