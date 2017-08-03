Томаш Росицки
№10
Полузащитник
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Команда
Спарта
Возраст
40
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Спарта
0 : 1
Црвена Звезда
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спарта
0
Црвена Звезда
1
был в запасе