Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Филипп Сендерос
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:45
Саутгемптон
6 : 1
Астон Вилла
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Саутгемптон
6
Астон Вилла
1
был в запасе
09.05.2015
09 мая 2015
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 0
Вест Хэм
09.05.2015
09 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
0
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Астон Вилла
3 : 2
Эвертон
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Астон Вилла
3
Эвертон
2
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:30
Манчестер Сити
3 : 2
Астон Вилла
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
2
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Астон Вилла
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
19:30
Астон Вилла
0 : 2
Манчестер Сити
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Челси
3 : 0
Астон Вилла
61'
61'
61'
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Челси
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
17:00
Астон Вилла
0 : 3
Арсенал
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
Ливерпуль
0 : 1
Астон Вилла
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Ливерпуль
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
15:30
Астон Вилла
2 : 1
Халл Сити
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
2
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
14:45
Астон Вилла
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
67'
67'
67'
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
Сток Сити
0 : 1
Астон Вилла
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сток Сити
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур