Йенс Леманн
№13
Вратарь
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Команда
Возраст
51
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
Фулхэм
2 : 2
Арсенал
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2
Арсенал
2
был в запасе
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Арсенал
1 : 2
Астон Вилла
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
1
Астон Вилла
2
был в запасе
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:05
Сток Сити
3 : 1
Арсенал
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сток Сити
3
Арсенал
1
был в запасе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:05
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Болтон
2 : 1
Арсенал
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Болтон
2
Арсенал
1
был в запасе
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 21:45
Тоттенхэм
3 : 3
Арсенал
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
3
Арсенал
3
был в запасе
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:00
Арсенал
1 : 1
Ливерпуль
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Арсенал
1
Ливерпуль
1
был в запасе
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 15:30
Блэкпул
1 : 3
Арсенал
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкпул
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 19:30
Арсенал
0 : 0
Блэкберн
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Арсенал
0
Блэкберн
0
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Арсенал
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Бромвич
2
Арсенал
2
был в запасе