Альберт Риера
№77
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 16:00
Галатасарай
1 : 0
Ювентус
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
27.11.2013 27 нояб. 2013 ср 22:45
Реал
4 : 1
Галатасарай
27.11.2013 27 нояб. 2013 ср 22:45
минуты: 67' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Реал
4
Галатасарай
1
минуты: 67' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт 22:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
84'
84'
84'
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 21:45
Галатасарай
3 : 1
Копенгаген
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
3
Копенгаген
1
был в запасе
02.10.2013 02 окт. 2013 ср 21:45
Ювентус
2 : 2
Галатасарай
02.10.2013 02 окт. 2013 ср 21:45
минуты: 1' - 60'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ювентус
2
Галатасарай
2
минуты: 1' - 60' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2013 17 сент. 2013 вт 21:45
Галатасарай
1 : 6
Реал
85'
85'
85'
17.09.2013 17 сент. 2013 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
1
Реал
6
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур