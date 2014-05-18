Хавьер Чика
№2
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
71'
71'
71'
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
71'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Бетис
4 : 3
Вальядолид
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4
Вальядолид
3
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 37 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 13:00
Альмерия
3 : 2
Бетис
04.05.2014 04 мая 2014 вс 13:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
3
Бетис
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 22:59
Бетис
0 : 1
Реал Сосьедад
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:00
Райо Вальекано
3 : 1
Бетис
80'
80'
80'
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:00
80'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
62'
62'
62'
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 13:00
минуты: 41' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0
Севилья
2
минуты: 41' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:59
Бетис
1 : 2
Малага
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:59
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1
Малага
2
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 31 тур
28.03.2014 28 марта 2014 пт -:-
Леванте
1 : 3
Бетис
28.03.2014 28 марта 2014 пт -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
23.03.2014 23 марта 2014 вс 19:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
23.03.2014 23 марта 2014 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
16.03.2014 16 марта 2014 вс 14:00
Эльче
0 : 0
Бетис
73'
73'
73'
16.03.2014 16 марта 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эльче
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
02.03.2014 02 марта 2014 вс 14:00
Вильярреал
1 : 1
Бетис
70'
70'
70'
02.03.2014 02 марта 2014 вс 14:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1
Бетис
1
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
24.01.2014 24 янв. 2014 пт 22:59
Сельта
4 : 2
Бетис
24.01.2014 24 янв. 2014 пт 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
4
Бетис
2
был в запасе
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Бетис
0 : 5
Реал
78'
78'
78'
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
0
Реал
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1
Осасуна
2
был в запасе
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 20:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 20:00
Бетис
0 : 1
Альмерия
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0
Альмерия
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 17 тур
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 19:00
Реал Сосьедад
5 : 1
Бетис
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт -:-
Бетис
0 : 0
Леванте
13'
30'
13'
30'
13'
30'
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 22:59
Атлетико
5 : 0
Бетис
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
5
Бетис
0
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 20:00
Бетис
1 : 2
Эльче
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 20:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1
Эльче
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 9 тур