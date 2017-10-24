Марк Торрехон
№3
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 19:30
Байер
4 : 1
Унион
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
4
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала