Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Серхио Санчес
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Кадис
Возраст
35
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:15
Эспаньол
4 : 1
Малага
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
4
Малага
1
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
17:15
Атлетико
0 : 2
Эспаньол
06.05.2018
06 мая 2018
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
0
Эспаньол
2
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
Эспаньол
1 : 1
Лас-Пальмас
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
13:00
Жирона
0 : 2
Эспаньол
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Жирона
0
Эспаньол
2
был в запасе
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
21:45
Валенсия
1 : 0
Эспаньол
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1
Эспаньол
0
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:45
Бетис
3 : 0
Эспаньол
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3
Эспаньол
0
был в запасе
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
был в запасе
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
22:00
Эспаньол
0 : 0
Леванте
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
0
Леванте
0
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
21:45
Реал
2 : 0
Эспаньол
65'
65'
65'
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Эспаньол
4 : 1
Депортиво
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
4
Депортиво
1
был в запасе
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
21:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
0
Эспаньол
0
был в запасе