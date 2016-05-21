Константин Ярошенко
№99
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
176
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Урал
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Урал
2
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Урал
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
12.05.2016 12 мая 2016 чт 17:00
Урал
0 : 1
Спартак
12.05.2016 12 мая 2016 чт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Урал
0
Спартак
1
был в запасе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 14:30
Амкар
1 : 1
Урал
08.05.2016 08 мая 2016 вс 14:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Амкар
1
Урал
1
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 17:00
Урал
0 : 3
ЦСКА
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
ЦСКА
3
был в запасе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 14:30
Крылья Советов
1 : 1
Урал
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
1
Урал
1
был в запасе
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 17:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 17:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
Краснодар
6 : 0
Урал
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
6
Урал
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 12:00
Урал
1 : 0
Уфа
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 12:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Уфа
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:00
Ахмат
1 : 1
Урал
73'
73'
73'
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
12.03.2016 12 марта 2016 сб 14:30
Урал
4 : 2
Анжи
12.03.2016 12 марта 2016 сб 14:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
4
Анжи
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
07.03.2016 07 марта 2016 пн 14:30
Урал
1 : 1
Динамо
07.03.2016 07 марта 2016 пн 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Урал
1
Динамо
1
был в запасе
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Локомотив
2 : 2
Урал
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2
Урал
2
был в запасе
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 17:00
Урал
3 : 1
Мордовия
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
3
Мордовия
1
был в запасе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 14:00
Урал
1 : 2
Ростов
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Урал
1
Ростов
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:30
Спартак
0 : 1
Урал
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
0
Урал
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 12:00
Урал
3 : 1
Амкар
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Урал
3
Амкар
1
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 14:00
ЦСКА
3 : 2
Урал
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
3
Урал
2
был в запасе
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 17:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:00
Рубин
1 : 2
Урал
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Урал
2
был в запасе