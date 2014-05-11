Ашкан Дежага
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Фулхэм
2 : 2
Кристал Пэлас
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
минуты: 50' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 50' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
Сток Сити
4 : 1
Фулхэм
75'
75'
75'
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
минуты: 34' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сток Сити
4
Фулхэм
1
минуты: 34' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
Фулхэм
2 : 2
Халл Сити
55'
55'
55'
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
55'
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2
Халл Сити
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 14:45
Тоттенхэм
3 : 1
Фулхэм
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
Фулхэм
1 : 0
Норвич Сити
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Фулхэм
1
Норвич Сити
0
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 2
Фулхэм
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:30
Фулхэм
1 : 3
Эвертон
71'
71'
71'
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:30
71'
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Фулхэм
1
Эвертон
3
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
68'
69'
68'
69'
68'
69'
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
68'
минуты: 61' - 87'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 61' - 87' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Кардифф
3 : 1
Фулхэм
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 50'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кардифф
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 50' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 3
Челси
35'
35'
35'
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Фулхэм
29'
29'
29'
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
29'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Суонси
2 : 0
Фулхэм
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Арсенал
2 : 0
Фулхэм
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 4
Сандерленд
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Фулхэм
1
Сандерленд
4
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Фулхэм
2 : 1
Вест Хэм
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2
Вест Хэм
1
был в запасе
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
Халл Сити
6 : 0
Фулхэм
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
6
Фулхэм
0
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Норвич Сити
1 : 2
Фулхэм
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Норвич Сити
1
Фулхэм
2
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Фулхэм
2 : 4
Манчестер Сити
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
2
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Эвертон
4 : 1
Фулхэм
70'
70'
70'
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
4
Фулхэм
1
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 16:30
Фулхэм
2 : 0
Астон Вилла
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур