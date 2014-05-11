Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Ашкан Дежага
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
34
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Фулхэм
2 : 2
Кристал Пэлас
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
минуты: 50' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 50' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
03.05.2014
03 мая 2014
сб
17:00
Сток Сити
4 : 1
Фулхэм
75'
75'
75'
03.05.2014
03 мая 2014
сб
17:00
минуты: 34' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сток Сити
4
Фулхэм
1
минуты: 34' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
17:00
Фулхэм
2 : 2
Халл Сити
55'
55'
55'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
17:00
55'
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2
Халл Сити
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
14:45
Тоттенхэм
3 : 1
Фулхэм
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
Фулхэм
1 : 0
Норвич Сити
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Фулхэм
1
Норвич Сити
0
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Фулхэм
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:30
Фулхэм
1 : 3
Эвертон
71'
71'
71'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:30
71'
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Фулхэм
1
Эвертон
3
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
68'
69'
68'
69'
68'
69'
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
68'
минуты: 61' - 87'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 61' - 87' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
08.03.2014
08 марта 2014
сб
18:00
Кардифф
3 : 1
Фулхэм
08.03.2014
08 марта 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 50'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кардифф
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 50' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
Фулхэм
1 : 3
Челси
35'
35'
35'
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Фулхэм
29'
29'
29'
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
29'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
Суонси
2 : 0
Фулхэм
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Арсенал
2 : 0
Фулхэм
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
Фулхэм
1 : 4
Сандерленд
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Фулхэм
1
Сандерленд
4
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Фулхэм
2 : 1
Вест Хэм
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2
Вест Хэм
1
был в запасе
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
Халл Сити
6 : 0
Фулхэм
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
6
Фулхэм
0
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Норвич Сити
1 : 2
Фулхэм
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Норвич Сити
1
Фулхэм
2
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Фулхэм
2 : 4
Манчестер Сити
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
2
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Эвертон
4 : 1
Фулхэм
70'
70'
70'
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
4
Фулхэм
1
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
16:30
Фулхэм
2 : 0
Астон Вилла
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Показать все игры