Эдин Джеко
№9
Нападающий
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Команда
Рома
Возраст
35
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Специя
2 : 2
Рома
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2
Рома
2
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Интер
3 : 1
Рома
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
Сампдория
2 : 0
Рома
72'
72'
72'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
72'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
был в запасе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
Рома
1 : 1
Аталанта
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Парма
2 : 0
Рома
69'
69'
69'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
72'
72'
72'
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
72'
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
71'
71'
71'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
71'
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 14 тур