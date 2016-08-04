Рикарду Кошта
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Люцерн
Возраст
40
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 21:30
Сассуоло
3 : 0
Люцерн
38'
38'
38'
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сассуоло
3
Люцерн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд