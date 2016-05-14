Патрик Платинс
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Дармштадт
0 : 2
Боруссия
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
0
Боруссия
2
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 19:30
Боруссия
3 : 2
Дармштадт
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
3
Дармштадт
2
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 17:30
Дармштадт
0 : 4
Герта
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
0
Герта
4
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:30
Айнтрахт
0 : 1
Дармштадт
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0
Дармштадт
1
был в запасе
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 16:30
Дармштадт
0 : 0
Хоффенхайм
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 16:30
Шальке-04
1 : 1
Дармштадт
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1
Дармштадт
1
был в запасе
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 16:30
Дармштадт
2 : 2
Ганновер-96
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
2
Ганновер-96
2
был в запасе