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Джанпаоло Беллини
№6
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
19'
19'
19'
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
19'
минуты: 1' - 52'
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 52' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2016
02 мая 2016
пн
22:00
Наполи
2 : 1
Аталанта
02.05.2016
02 мая 2016
пн
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2
Аталанта
1
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Палермо
2 : 2
Аталанта
1'
1'
1'
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
13:30
Аталанта
3 : 3
Рома
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3
Рома
3
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Торино
2 : 1
Аталанта
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2
Аталанта
1
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Милан
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
2
Милан
1
был в запасе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Аталанта
0 : 2
Ювентус
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
0
Ювентус
2
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
Карпи
1 : 1
Аталанта
13'
13'
13'
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Карпи
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Аталанта
2 : 3
Фиорентина
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Фиорентина
3
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:00
Фрозиноне
0 : 0
Аталанта
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
0
Аталанта
0
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1
Интер
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Аталанта
0 : 2
Дженоа
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
14:30
Удинезе
2 : 1
Аталанта
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 3
Наполи
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1
Наполи
3
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 17 тур
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
1
Аталанта
0
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Аталанта
0 : 1
Торино
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
0
Торино
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 13 тур
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:45
Милан
0 : 0
Аталанта
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:45
минуты: 20' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0
Аталанта
0
минуты: 20' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Аталанта
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 9 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Аталанта
3 : 0
Карпи
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3
Карпи
0
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
21:45
Фиорентина
3 : 0
Аталанта
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
3
Аталанта
0
был в запасе
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