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Андре Ленц
№12
Вратарь
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Команда
Возраст
47
Рост
189
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 0
Штутгарт
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
1
Штутгарт
0
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
17:30
Вердер
4 : 1
Вольфсбург
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
4
Вольфсбург
1
был в запасе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 2
Майнц
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
2
Майнц
2
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
Аугсбург
2 : 0
Вольфсбург
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2
Вольфсбург
0
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
17:30
Вольфсбург
4 : 1
Ганновер-96
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
4
Ганновер-96
1
был в запасе
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Боруссия
5 : 1
Вольфсбург
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
5
Вольфсбург
1
был в запасе
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 3
Герта
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2
Герта
3
был в запасе
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
19:30
Гамбург
1 : 1
Вольфсбург
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
1
Вольфсбург
1
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Нюрнберг
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
2
Нюрнберг
1
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
16:30
Байер
3 : 1
Вольфсбург
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
3
Вольфсбург
1
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Кайзерслаутерн
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1
Кайзерслаутерн
0
был в запасе
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 1
Вольфсбург
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
3
Вольфсбург
1
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
18:30
Вольфсбург
2 : 1
Шальке-04
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
2
Шальке-04
1
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0
Вольфсбург
3
был в запасе