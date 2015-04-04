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Коронавирус
Ги Демель
№55
Защитник
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Команда
Данди Юнайтед
Возраст
39
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Лестер Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Арсенал
3 : 0
Вест Хэм
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
3
Вест Хэм
0
был в запасе
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 1
Челси
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
15:45
Вест Хэм
1 : 3
Кристал Пэлас
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
3
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
15:00
Тоттенхэм
2 : 2
Вест Хэм
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Тоттенхэм
2
Вест Хэм
2
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 0
Вест Хэм
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ливерпуль
2
Вест Хэм
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Арсенал
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
23:00
Вест Бромвич
1 : 2
Вест Хэм
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
2
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
Эвертон
2 : 1
Вест Хэм
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
1
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Вест Хэм
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
Вест Хэм
3 : 1
Ливерпуль
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Хэм
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
22:00
Халл Сити
2 : 2
Вест Хэм
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
22:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Халл Сити
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 3
Саутгемптон
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
1
Саутгемптон
3
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Вест Хэм
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
3
был в запасе
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Тоттенхэм
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур