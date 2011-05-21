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Коронавирус
Бубакар Саного
№28
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Сошо
2 : 1
Сент-Этьен
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Сошо
2
Сент-Этьен
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 2
Ренн
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Ренн
2
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лилль
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
2
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Сент-Этьен
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0
Сент-Этьен
1
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
01.05.2011
01 мая 2011
вс
22:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1
Монако
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Бордо
2 : 0
Сент-Этьен
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
2
Сент-Этьен
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Сент-Этьен
2 : 1
Нанси
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2
Нанси
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Осер
2 : 2
Сент-Этьен
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Осер
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
23:00
Сент-Этьен
1 : 4
Лион
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
23:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Лион
4
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Тулуза
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
1
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
20:00
Тулуза
0 : 1
Сент-Этьен
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
0
Сент-Этьен
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
20:00
Сент-Этьен
3 : 2
Сошо
6'
6'
6'
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
20:00
6'
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3
Сошо
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 2 тур