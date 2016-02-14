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Петр Троховски
№15
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
168
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
испания. кубок
Сезон:
2015/2016
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
19:30
Аугсбург
1 : 3
Бавария
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 55'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1
Бавария
3
минуты: 1' - 55' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
17:30
Ингольштадт
2 : 1
Аугсбург
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
2
Аугсбург
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
17:30
Аугсбург
0 : 0
Айнтрахт
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
0
Айнтрахт
0
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
17:30
Герта
0 : 0
Аугсбург
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
0
Аугсбург
0
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
Гамбург
0 : 1
Аугсбург
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
0
Аугсбург
1
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:30
Аугсбург
2 : 1
Шальке-04
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
1
был в запасе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Аугсбург
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0
Аугсбург
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
19:30
Аугсбург
0 : 0
Вольфсбург
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
19:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
0
Вольфсбург
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
Аугсбург
3 : 3
Майнц
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3
Майнц
3
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 10 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
Дармштадт
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 60' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
0
Дармштадт
2
минуты: 60' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:30
Байер
1 : 1
Аугсбург
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
1
Аугсбург
1
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Аугсбург
1 : 3
Хоффенхайм
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1
Хоффенхайм
3
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Боруссия
4 : 2
Аугсбург
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
4
Аугсбург
2
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
Аугсбург
2 : 0
Ганновер-96
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
2
Ганновер-96
0
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Аугсбург
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
2
Аугсбург
1
был в запасе