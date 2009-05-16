Тимоти Атуба
№29
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Гамбург
0 : 1
Кельн
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
0
Кельн
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 33 тур
13.05.2009 13 мая 2009 ср 21:00
Гамбург
3 : 1
Бохум
13.05.2009 13 мая 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 82'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Гамбург
3
Бохум
1
минуты: 1' - 82' / Германия. Бундеслига, 32 тур
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Вердер
2 : 0
Гамбург
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вердер
2
Гамбург
0
был в запасе