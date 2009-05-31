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Эду (Луис Эдуардо Шмидт)
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Малага
1 : 1
Бетис
43'
43'
43'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
43'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Бетис
2 : 0
Альмерия
21'
21'
21'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
21'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
минуты: 24' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0
Атлетико
2
минуты: 24' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
2 : 0
Бетис
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Бетис
1 : 2
Валенсия
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
Бетис
2 : 0
Спортинг
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2
Спортинг
0
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 31 тур
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Расинг
2 : 3
Бетис
19'
19'
19'
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
19'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Расинг
2
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Бетис
3 : 3
Нумансия
87'
87'
87'
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3
Нумансия
3
был в запасе