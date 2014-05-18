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Коронавирус
Альберто Ривера
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
22:00
Севилья
3 : 1
Эльче
18.05.2014
18 мая 2014
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
3
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
03.05.2014
03 мая 2014
сб
19:00
Малага
0 : 1
Эльче
03.05.2014
03 мая 2014
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Малага
0
Эльче
1
был в запасе
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
22:00
Эльче
1 : 1
Леванте
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
22:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эльче
1
Леванте
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
18.04.2014
18 апр. 2014
пт
21:30
Атлетико
2 : 0
Эльче
63'
63'
63'
18.04.2014
18 апр. 2014
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
2
Эльче
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
18:00
Валенсия
2 : 1
Эльче
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
2
Эльче
1
был в запасе
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
18:00
Эльче
1 : 0
Хетафе
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1
Хетафе
0
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
20:00
Вильярреал
1 : 1
Эльче
30.03.2014
30 марта 2014
вс
20:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
1
Эльче
1
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
Эльче
0 : 0
Бетис
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эльче
0
Бетис
0
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
14:00
Эспаньол
3 : 1
Эльче
09.03.2014
09 марта 2014
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
3
Эльче
1
был в запасе
02.03.2014
02 марта 2014
вс
-:-
Эльче
1 : 0
Сельта
02.03.2014
02 марта 2014
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
1
Сельта
0
был в запасе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Реал
3 : 0
Эльче
40'
40'
40'
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 25 тур
Реал
3
Эльче
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 25 тур
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:59
Эльче
0 : 0
Осасуна
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0
Осасуна
0
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
19:00
Вальядолид
2 : 2
Эльче
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
19:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
2
Эльче
2
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
-:-
Реал Сосьедад
4 : 0
Эльче
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
-:-
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
4
Эльче
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
-:-
Эльче
1 : 1
Севилья
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
-:-
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
1
Севилья
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
13.12.2013
13 дек. 2013
пт
22:59
Леванте
2 : 1
Эльче
13.12.2013
13 дек. 2013
пт
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
2
Эльче
1
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
Эльче
0 : 2
Атлетико
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
0
Атлетико
2
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
21:00
Эльче
2 : 1
Валенсия
87'
87'
87'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
20:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1
Эльче
1
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
Бетис
1 : 2
Эльче
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1
Эльче
2
был в запасе
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