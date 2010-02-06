Маркин Михел
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
45
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 17:30
Бохум
1 : 1
Байер
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бохум
1
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур