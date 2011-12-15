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Коронавирус
Никола Жигич
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
202
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
испания. примера
лига европы плей-офф
Сезон:
2011/2012
2009/2010
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
23:05
Бирмингем Сити
1 : 0
Марибор
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бирмингем Сити
1
Марибор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
21:00
Брага
1 : 0
Бирмингем Сити
11'
11'
11'
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
21:00
11'
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
1
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
Бирмингем Сити
2 : 2
Брюгге
58'
58'
58'
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бирмингем Сити
2
Брюгге
2
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
Брюгге
1 : 2
Бирмингем Сити
35'
35'
35'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брюгге
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
Марибор
1 : 2
Бирмингем Сити
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Марибор
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур