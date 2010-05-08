Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Деннис Гроте
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Дуйсбург
Возраст
34
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
Бохум
0 : 3
Ганновер-96
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бохум
0
Ганновер-96
3
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Бохум
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
3
Бохум
1
был в запасе
26.03.2010
26 марта 2010
пт
22:30
Бохум
1 : 2
Айнтрахт
26.03.2010
26 марта 2010
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бохум
1
Айнтрахт
2
был в запасе
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
Вольфсбург
4 : 1
Бохум
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
4
Бохум
1
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Бохум
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия
1
Бохум
2
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Бохум
90'
90'
90'
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
2
Бохум
3
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 5
Бавария
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бохум
1
Бавария
5
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1
Бохум
1
был в запасе
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
37'
37'
37'
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
0
Кельн
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 14 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 2
Фрайбург
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бохум
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 1
Бохум
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 69'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2
Бохум
1
минуты: 1' - 69' / Германия. Бундеслига, 11 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
Бохум
1 : 4
Вердер
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1
Вердер
4
был в запасе
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
Нюрнберг
0 : 1
Бохум
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
минуты: 1' - 59'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0
Бохум
1
минуты: 1' - 59' / Германия. Бундеслига, 7 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Бохум
2 : 3
Майнц
90'
90'
90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 60' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
2
Майнц
3
минуты: 60' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 0
Бохум
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
3
Бохум
0
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
Байер
2 : 1
Бохум
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2
Бохум
1
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
1 : 0
Герта
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бохум
1
Герта
0
был в запасе