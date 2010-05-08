Деннис Гроте
№20
Полузащитник
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Команда
Дуйсбург
Возраст
34
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
Бохум
0 : 3
Ганновер-96
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бохум
0
Ганновер-96
3
был в запасе
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Бохум
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
3
Бохум
1
был в запасе
26.03.2010 26 марта 2010 пт 22:30
Бохум
1 : 2
Айнтрахт
26.03.2010 26 марта 2010 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бохум
1
Айнтрахт
2
был в запасе
06.03.2010 06 марта 2010 сб 17:30
Вольфсбург
4 : 1
Бохум
06.03.2010 06 марта 2010 сб 17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
4
Бохум
1
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Бохум
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия
1
Бохум
2
был в запасе
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 3
Бохум
90'
90'
90'
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
2
Бохум
3
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Бохум
1 : 5
Бавария
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бохум
1
Бавария
5
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1
Бохум
1
был в запасе
27.11.2009 27 нояб. 2009 пт 22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
37'
37'
37'
27.11.2009 27 нояб. 2009 пт 22:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
0
Кельн
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 14 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
Бохум
1 : 2
Фрайбург
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бохум
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:30
Айнтрахт
2 : 1
Бохум
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:30
минуты: 1' - 69'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2
Бохум
1
минуты: 1' - 69' / Германия. Бундеслига, 11 тур
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:30
Бохум
1 : 4
Вердер
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1
Вердер
4
был в запасе
25.09.2009 25 сент. 2009 пт 21:30
Нюрнберг
0 : 1
Бохум
25.09.2009 25 сент. 2009 пт 21:30
минуты: 1' - 59'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0
Бохум
1
минуты: 1' - 59' / Германия. Бундеслига, 7 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 16:30
Бохум
2 : 3
Майнц
90'
90'
90'
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 16:30
минуты: 60' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
2
Майнц
3
минуты: 60' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 0
Бохум
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
3
Бохум
0
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 16:30
Байер
2 : 1
Бохум
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2
Бохум
1
был в запасе
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 16:30
Бохум
1 : 0
Герта
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бохум
1
Герта
0
был в запасе