Данни Фукс
№13
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
Бохум
1 : 1
Вольфсбург
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бохум
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур