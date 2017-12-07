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Коронавирус
Ян Лаштувка
№27
Вратарь
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Команда
Днепр
Возраст
38
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Славия
0 : 1
Астана
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Славия
0
Астана
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Маккаби
0 : 2
Славия
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Маккаби
0
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Славия
0 : 2
Вильярреал
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Славия
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Вильярреал
2 : 2
Славия
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вильярреал
2
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
18:00
Астана
1 : 1
Славия
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
18:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
1
Славия
1
был в запасе