Рубен Кастро
№7
Нападающий
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Команда
Лас-Пальмас
Возраст
39
Рост
168
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 17:15
Леганес
3 : 2
Бетис
19.05.2018 19 мая 2018 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
3
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Бетис
2 : 2
Севилья
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2
Севилья
2
был в запасе
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 22:00
Бетис
2 : 1
Малага
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
2
Малага
1
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 21:45
Атлетико
0 : 0
Бетис
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
0
Бетис
0
был в запасе
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 22:30
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:30
Бетис
2 : 0
Эйбар
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2
Эйбар
0
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:45
Бетис
3 : 0
Эспаньол
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3
Эспаньол
0
был в запасе
04.03.2018 04 марта 2018 вс 22:45
Валенсия
2 : 0
Бетис
04.03.2018 04 марта 2018 вс 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2
Бетис
0
был в запасе
01.03.2018 01 марта 2018 чт 21:30
Бетис
0 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2018 01 марта 2018 чт 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 23:00
Леванте
0 : 2
Бетис
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Бетис
2
был в запасе
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 18:15
Бетис
2 : 1
Вильярреал
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2018 29 янв. 2018 пн 23:00
Сельта
3 : 2
Бетис
29.01.2018 29 янв. 2018 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
3
Бетис
2
был в запасе
15.01.2018 15 янв. 2018 пн 23:00
Бетис
3 : 2
Леганес
83'
83'
83'
15.01.2018 15 янв. 2018 пн 23:00
83'
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
3
Леганес
2
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Бетис
5
был в запасе