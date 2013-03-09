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Коронавирус
Иван Класнич
№39
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
09.03.2013
09 марта 2013
сб
17:30
Майнц
1 : 0
Байер
09.03.2013
09 марта 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
1
Байер
0
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
19:30
Фортуна
1 : 1
Майнц
41'
41'
41'
03.03.2013
03 марта 2013
вс
19:30
41'
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фортуна
1
Майнц
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 24 тур
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:30
Аугсбург
1 : 1
Майнц
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1
Майнц
1
был в запасе
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
17:30
Гройтер Фюрт
0 : 3
Майнц
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
0
Майнц
3
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
Майнц
0 : 0
Фрайбург
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
0
Фрайбург
0
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
Майнц
3 : 1
Штутгарт
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
3
Штутгарт
1
был в запасе
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
2
Майнц
0
был в запасе
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
17:30
Майнц
2 : 1
Ганновер-96
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
2
Ганновер-96
1
был в запасе
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:00
Айнтрахт
1 : 3
Майнц
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
1
Майнц
3
был в запасе
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
1
Боруссия
2
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
22:30
Майнц
2 : 1
Нюрнберг
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2
Нюрнберг
1
был в запасе
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
Шальке-04
3 : 0
Майнц
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Шальке-04
3
Майнц
0
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
16:30
Майнц
2 : 0
Аугсбург
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
2
Аугсбург
0
был в запасе