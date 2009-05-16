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Юрица Враньеш
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Карлсруэ
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 59'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
1
Карлсруэ
3
минуты: 1' - 59' / Германия. Бундеслига, 33 тур
13.05.2009
13 мая 2009
ср
21:00
Айнтрахт
0 : 5
Вердер
13.05.2009
13 мая 2009
ср
21:00
минуты: 59' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
0
Вердер
5
минуты: 59' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Вердер
2 : 0
Гамбург
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вердер
2
Гамбург
0
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
Кельн
1 : 0
Вердер
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 22'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1
Вердер
0
минуты: 1' - 22' / Германия. Бундеслига, 30 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
16:30
Вердер
3 : 2
Бохум
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вердер
3
Бохум
2
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Герта
2 : 1
Вердер
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Герта
2
Вердер
1
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Байер
1 : 1
Вердер
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
1
Вердер
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
1
Вердер
0
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Вердер
4 : 0
Штутгарт
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
4
Штутгарт
0
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Вердер
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
0
Вердер
0
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
Шальке-04
1 : 0
Вердер
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
1
Вердер
0
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Вердер
1 : 2
Арминия
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1
Арминия
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 18 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Вердер
2 : 1
Вольфсбург
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
2
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Карлсруэ
1 : 0
Вердер
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Карлсруэ
1
Вердер
0
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Вердер
5 : 0
Айнтрахт
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вердер
5
Айнтрахт
0
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
19:00
Гамбург
2 : 1
Вердер
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Гамбург
2
Вердер
1
был в запасе