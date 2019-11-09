Налдо (Роналду Родригес)
№27
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
198
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
1
Дижон
0
был в запасе
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
2
Монако
2
был в запасе