Тоньо (Антонио Мартинес)
№25
Вратарь
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Команда
Возраст
41
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 14:00
Эйбар
1 : 0
Райо Вальекано
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2015 23 окт. 2015 пт 21:30
Райо Вальекано
3 : 0
Эспаньол
23.10.2015 23 окт. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 13:00
Райо Вальекано
0 : 2
Бетис
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:30
Севилья
3 : 2
Райо Вальекано
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Райо Вальекано
2 : 1
Спортинг
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Райо Вальекано
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 23:00
Сельта
3 : 0
Райо Вальекано
9'
9'
9'
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 23:30
Райо Вальекано
0 : 0
Валенсия
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур