Кристиан Фандер
№33
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
195
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Майнц
1 : 1
Вердер
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Майнц
1
Вердер
1
был в запасе
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:30
Боруссия
1 : 1
Вердер
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
1
Вердер
1
был в запасе