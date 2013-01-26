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Тим Визе
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
39
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Хоффенхайм
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Боруссия
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
19:30
Хоффенхайм
1 : 3
Вольфсбург
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Фортуна
1 : 1
Хоффенхайм
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фортуна
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 2
Шальке-04
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
Майнц
3 : 0
Хоффенхайм
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
3
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
19.10.2012
19 окт. 2012
пт
21:30
Хоффенхайм
3 : 3
Гройтер Фюрт
19.10.2012
19 окт. 2012
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3
Гройтер Фюрт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:30
Фрайбург
5 : 3
Хоффенхайм
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 4
Айнтрахт
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
0
Айнтрахт
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
16:30
Боруссия
2 : 1
Хоффенхайм
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
2
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур