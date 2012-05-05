Кевин Конрад
№4
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Герта
3 : 1
Хоффенхайм
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Герта
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 3
Нюрнберг
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
2
Нюрнберг
3
был в запасе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Байер
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
0
Байер
1
был в запасе
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 18:30
Фрайбург
0 : 0
Хоффенхайм
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:00
Хоффенхайм
4 : 0
Гамбург
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
4
Гамбург
0
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
был в запасе
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
был в запасе