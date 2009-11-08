Кристофер Ганг
№15
Вратарь
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Команда
Возраст
33
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 19:30
Герта
0 : 1
Кельн
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Герта
0
Кельн
1
был в запасе