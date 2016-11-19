Никита Андреев
№21
Нападающий
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Команда
Левадия
Возраст
32
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Тамбов
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Тамбов
0
был в запасе
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:00
минуты: 34' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тамбов
0
Химки
1
минуты: 34' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур