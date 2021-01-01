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Александр Головин
Лига Европы
Спартак
АПЛ
Манчестер Сити
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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Олимпиада
Коронавирус
Сергей Бородин
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
32
Рост
194
Вес
90