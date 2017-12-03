Александр Салугин
№77
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
3
Амкар
0
был в запасе
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 17:30
Амкар
2 : 1
Динамо
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар
2
Динамо
1
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Амкар
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 14:00
Амкар
1 : 2
Анжи
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар
1
Анжи
2
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 11:30
Амкар
1 : 1
Урал
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар
1
Урал
1
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
Спартак
0 : 0
Амкар
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
0
Амкар
0
был в запасе
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Амкар
0
Тосно
0
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
Рубин
0 : 1
Амкар
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0
Амкар
1
был в запасе
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 19:30
Локомотив
0 : 1
Амкар
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 19:30
минуты: 21' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
0
Амкар
1
минуты: 21' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 17:30
Амкар
0 : 1
ЦСКА
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Амкар
0
ЦСКА
1
был в запасе
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 15:00
Арсенал
0 : 1
Амкар
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Амкар
1
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 20:00
Краснодар
1 : 1
Амкар
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1
Амкар
1
был в запасе
08.08.2017 08 авг. 2017 вт 17:30
Амкар
0 : 0
Уфа
08.08.2017 08 авг. 2017 вт 17:30
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар
0
Уфа
0
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 17:30
Динамо
3 : 0
Амкар
76'
76'
76'
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
3
Амкар
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Амкар
0 : 1
Ростов
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Амкар
0
Ростов
1
был в запасе
21.07.2017 21 июля 2017 пт 19:30
Анжи
1 : 0
Амкар
86'
86'
86'
21.07.2017 21 июля 2017 пт 19:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
16.07.2017 16 июля 2017 вс 21:30
Ахмат
1 : 0
Амкар
16.07.2017 16 июля 2017 вс 21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1
Амкар
0
был в запасе