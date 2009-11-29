Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Александар Радосавлевич
№12
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 3
Томь
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
1
Томь
3
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Томь
2
Ростов
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
14:00
Химки
1 : 3
Томь
32'
32'
32'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
14:00
32'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Томь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
11:45
Томь
1 : 3
Локомотив
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
11:45
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Томь
1
Локомотив
3
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
12:00
Амкар
0 : 0
Томь
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
12:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар
0
Томь
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
15:15
Динамо
0 : 1
Томь
72'
72'
72'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
15:15
72'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
10:45
Томь
3 : 1
Сатурн
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
10:45
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Томь
3
Сатурн
1
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
17:30
Спартак
5 : 0
Томь
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
17:30
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Томь
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
10:45
Томь
0 : 0
Рубин
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
10:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Томь
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
Томь
0 : 0
Москва
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Томь
0
Москва
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:30
Спартак-Нальчик
3 : 0
Томь
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
3
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:30
Томь
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Томь
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:15
Зенит
0 : 2
Томь
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
12:30
Томь
2 : 3
ЦСКА
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
12:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Томь
2
ЦСКА
3
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
Ростов
0 : 0
Томь
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
Томь
4 : 0
Химки
67'
67'
67'
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
67'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Томь
4
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
12.07.2009
12 июля 2009
вс
16:30
Локомотив
0 : 0
Томь
12.07.2009
12 июля 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
14.06.2009
14 июня 2009
вс
10:30
Томь
1 : 2
Амкар
14.06.2009
14 июня 2009
вс
10:30
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Томь
1
Амкар
2
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
30.05.2009
30 мая 2009
сб
10:30
Томь
2 : 3
Динамо
30.05.2009
30 мая 2009
сб
10:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Томь
2
Динамо
3
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
13:00
Сатурн
0 : 0
Томь
23.05.2009
23 мая 2009
сб
13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сатурн
0
Томь
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
Показать все игры