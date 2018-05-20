Габи (Габриэль Аренас)
№14
Полузащитник
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Команда
Аль-Садд
Возраст
37
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:30
Атлетико
2 : 2
Эйбар
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
2
Эйбар
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Хетафе
0 : 1
Атлетико
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
06.05.2018 06 мая 2018 вс 17:15
Атлетико
0 : 2
Эспаньол
06.05.2018 06 мая 2018 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
0
Эспаньол
2
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 21:45
Атлетико
0 : 0
Бетис
90'
90'
90'
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Атлетико
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
3
Атлетико
0
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 17:15
Атлетико
3 : 0
Леванте
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
3
Леванте
0
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 17:15
Реал
1 : 1
Атлетико
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал
1
Атлетико
1
был в запасе
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 21:45
Атлетико
1 : 0
Депортиво
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
18.03.2018 18 марта 2018 вс 20:30
Вильярреал
2 : 1
Атлетико
18.03.2018 18 марта 2018 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
2
Атлетико
1
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 18:15
Атлетико
3 : 0
Сельта
11.03.2018 11 марта 2018 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
3
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 23:30
Атлетико
4 : 0
Леганес
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
4
Леганес
0
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 22:45
Севилья
2 : 5
Атлетико
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
2
Атлетико
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 18:15
Малага
0 : 1
Атлетико
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 22:45
Атлетико
1 : 0
Валенсия
74'
74'
74'
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 22:45
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
1
Валенсия
0
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 18:15
Атлетико
3 : 0
Лас-Пальмас
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:15
Атлетико
1 : 1
Жирона
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
1
Жирона
1
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 15:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
30'
30'
30'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2017 22 дек. 2017 пт 23:30
Эспаньол
1 : 0
Атлетико
83'
83'
83'
22.12.2017 22 дек. 2017 пт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 18:15
Бетис
0 : 1
Атлетико
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур