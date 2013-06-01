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Хавьер Паредес
№3
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Сарагоса
1 : 3
Атлетико
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
1
Атлетико
3
был в запасе
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Бетис
4 : 0
Сарагоса
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4
Сарагоса
0
был в запасе
10.05.2013
10 мая 2013
пт
22:00
Леванте
0 : 0
Сарагоса
10.05.2013
10 мая 2013
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
0
Сарагоса
0
был в запасе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
22:59
Сарагоса
3 : 2
Мальорка
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
22:59
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3
Мальорка
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:59
Сельта
2 : 1
Сарагоса
81'
81'
81'
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
21:00
Депортиво
3 : 2
Сарагоса
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
3
Сарагоса
2
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:00
Сарагоса
1 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сарагоса
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
14:00
Малага
1 : 1
Сарагоса
22'
22'
22'
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Малага
1
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:00
Сарагоса
0 : 0
Эспаньол
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
21:00
Атлетико
2 : 0
Сарагоса
26'
26'
26'
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2
Сарагоса
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 19 тур
04.01.2013
04 янв. 2013
пт
23:30
Сарагоса
1 : 2
Бетис
04.01.2013
04 янв. 2013
пт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
1
Бетис
2
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:00
Сарагоса
0 : 1
Леванте
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0
Леванте
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
22:59
Райо Вальекано
0 : 2
Сарагоса
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
0
Сарагоса
2
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
22:59
Мальорка
1 : 1
Сарагоса
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
22:59
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1
Сарагоса
1
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
22:59
Сарагоса
0 : 1
Сельта
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0
Сельта
1
был в запасе
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
22:00
Сарагоса
5 : 3
Депортиво
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5
Депортиво
3
был в запасе
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
22:00
Реал
4 : 0
Сарагоса
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал
4
Сарагоса
0
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
14:00
Сарагоса
2 : 1
Севилья
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
14:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2
Севилья
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:00
Сарагоса
0 : 1
Хетафе
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
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