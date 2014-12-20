Тимо Хильдебранд
№26
Вратарь
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Команда
Возраст
42
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
Байер
1 : 1
Айнтрахт
90'
90'
90'
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Айнтрахт
4 : 4
Герта
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4
Герта
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
12.12.2014 12 дек. 2014 пт 22:30
Хоффенхайм
3 : 2
Айнтрахт
12.12.2014 12 дек. 2014 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
3
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 19:30
Айнтрахт
5 : 2
Вердер
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
5
Вердер
2
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 19:30
Айнтрахт
2 : 0
Боруссия
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
2
Боруссия
0
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
Боруссия
1 : 3
Айнтрахт
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
3
был в запасе
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 4
Бавария
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0
Бавария
4
был в запасе
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 0
Айнтрахт
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1
Айнтрахт
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
Айнтрахт
4 : 5
Штутгарт
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
4
Штутгарт
5
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 18:30
Падерборн
3 : 1
Айнтрахт
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3
Айнтрахт
1
был в запасе
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:30
Айнтрахт
3 : 2
Кельн
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
3
Кельн
2
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:30
Гамбург
1 : 2
Айнтрахт
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1
Айнтрахт
2
был в запасе