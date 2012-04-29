Том Де Мул
№24
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 13:00
Реал
3 : 0
Севилья
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал
3
Севилья
0
был в запасе
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 22:00
Хетафе
5 : 1
Севилья
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
5
Севилья
1
был в запасе
12.04.2012 12 апр. 2012 чт 22:59
Севилья
3 : 0
Сарагоса
12.04.2012 12 апр. 2012 чт 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3
Сарагоса
0
был в запасе
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Вильярреал
2
был в запасе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 23:30
Малага
2 : 1
Севилья
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Малага
2
Севилья
1
был в запасе
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 19:00
Атлетико
0 : 0
Севилья
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
0
Севилья
0
был в запасе