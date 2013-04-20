Кристоф Метцельдер
№21
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
194
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
был в запасе
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 16:30
Вердер
0 : 2
Шальке-04
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
0
Шальке-04
2
был в запасе
16.03.2013 16 марта 2013 сб 17:30
Нюрнберг
3 : 0
Шальке-04
16.03.2013 16 марта 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
3
Шальке-04
0
был в запасе
09.03.2013 09 марта 2013 сб 17:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
09.03.2013 09 марта 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
2
Боруссия
1
был в запасе
02.03.2013 02 марта 2013 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 4
Шальке-04
02.03.2013 02 марта 2013 сб 17:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
1
Шальке-04
4
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 20:30
Шальке-04
2 : 1
Фортуна
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 20:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
2
Фортуна
1
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
2
Шальке-04
2
был в запасе
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 20:30
Бавария
4 : 0
Шальке-04
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 17:30
Шальке-04
1 : 2
Гройтер Фюрт
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
1
Гройтер Фюрт
2
был в запасе
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
Аугсбург
0 : 0
Шальке-04
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
0
Шальке-04
0
был в запасе
18.01.2013 18 янв. 2013 пт 22:30
Шальке-04
5 : 4
Ганновер-96
18.01.2013 18 янв. 2013 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
5
Ганновер-96
4
был в запасе
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 20:30
Шальке-04
1 : 3
Фрайбург
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 20:30
минуты: 28' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Фрайбург
3
минуты: 28' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Штутгарт
3 : 1
Шальке-04
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
3
Шальке-04
1
был в запасе
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Боруссия
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
1
Боруссия
1
был в запасе
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Айнтрахт
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
1
Айнтрахт
1
был в запасе
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 16:30
Шальке-04
3 : 0
Вольфсбург
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
3
Вольфсбург
0
был в запасе